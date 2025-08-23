Concours d’attelage Bel Horizon Aresches
Concours d’attelage Bel Horizon Aresches samedi 23 août 2025.
Concours d’attelage
Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-23
Épreuves:
– SHF jeunes chevaux
– équides cup maniabilité marathon
Buvette et restauration sur place .
Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 48 30 cavaleriedubelhorizon@gmail.com
English : Concours d’attelage
German : Concours d’attelage
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours d’attelage Aresches a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA