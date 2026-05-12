Concours d’attelage Championnat départemental Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest
Concours d’attelage Championnat départemental Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest dimanche 14 juin 2026.
Plougourvest
Concours d’attelage Championnat départemental
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Une quarantaine d’attelages se mesure aux 3 épreuves du concours complet dressage, maniabilité et marathon.
En simple, en paire ou à quatre chevaux, les attelages offrent un spectacle inoubliable.
Restauration sur place.
Organisés par la MFR de Landivisiau. .
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
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English : Concours d’attelage Championnat départemental
L’événement Concours d’attelage Championnat départemental Plougourvest a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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