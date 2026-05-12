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Concours d’attelage Championnat départemental Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Concours d’attelage Championnat départemental Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Équipôle du Pays de Landivisiau

Adresse : 8 Quillivant

Ville : 29400 Plougourvest

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Plougourvest

Concours d’attelage Championnat départemental

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Une quarantaine d’attelages se mesure aux 3 épreuves du concours complet dressage, maniabilité et marathon.

En simple, en paire ou à quatre chevaux, les attelages offrent un spectacle inoubliable.

Restauration sur place.

Organisés par la MFR de Landivisiau.   .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23 

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English : Concours d’attelage Championnat départemental

L’événement Concours d’attelage Championnat départemental Plougourvest a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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