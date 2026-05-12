Concours d’attelage Championnat départemental Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Plougourvest

Concours d’attelage Championnat départemental

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Une quarantaine d’attelages se mesure aux 3 épreuves du concours complet dressage, maniabilité et marathon.

En simple, en paire ou à quatre chevaux, les attelages offrent un spectacle inoubliable.

Restauration sur place.

Organisés par la MFR de Landivisiau. .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

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English : Concours d’attelage Championnat départemental

L’événement Concours d’attelage Championnat départemental Plougourvest a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX