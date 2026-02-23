Concours d’attelage La Madeleine-Bouvet

Concours d’attelage

Château de Saussay La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-29 10:00:00

2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Club et amateur. Restauration sur place.

Organisé par les Écuries du Sagittaire et l’Étrier Bretoncelles.

Pratique au château de Saussay à la Madeleine-Bouvet entrée gratuite. .

Château de Saussay La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 02 15 68 23

English : Concours d’attelage

