Concours d’attelage La Madeleine-Bouvet
Concours d’attelage La Madeleine-Bouvet dimanche 29 mars 2026.
Concours d’attelage
Château de Saussay La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Club et amateur. Restauration sur place.
Organisé par les Écuries du Sagittaire et l’Étrier Bretoncelles.
Pratique au château de Saussay à la Madeleine-Bouvet entrée gratuite. .
Château de Saussay La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 02 15 68 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours d’attelage
L’événement Concours d’attelage La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche