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AGENDA · Pont-d'Héry

Concours d’attelage Pont-d’Héry

samedi 1 août 2026 · Pont-d'Héry

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
La Chaux Denis
Ville
39110 Pont-d'Héry
Département
Jura
Tarif

Pont-d’Héry

Concours d’attelage

La Chaux Denis Pont-d’Héry Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Epreuves de dressage, marathon et maniabilité, accompagnées d’une buvette et d’une restauration sur place.   .

La Chaux Denis Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 20 29 

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English : Concours d’attelage

L’événement Concours d’attelage Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA