AGENDA · Pont-d'Héry
Concours d’attelage Pont-d’Héry
samedi 1 août 2026 · Pont-d'Héry
Informations pratiques
Pont-d’Héry
Concours d’attelage
La Chaux Denis Pont-d’Héry Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Epreuves de dressage, marathon et maniabilité, accompagnées d’une buvette et d’une restauration sur place. .
La Chaux Denis Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 20 29
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English : Concours d’attelage
L’événement Concours d’attelage Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA