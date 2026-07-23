Informations pratiques

Pont-d’Héry

Concours d’attelage

La Chaux Denis Pont-d’Héry Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Epreuves de dressage, marathon et maniabilité, accompagnées d’une buvette et d’une restauration sur place. .

La Chaux Denis Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 20 29

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English : Concours d’attelage

L’événement Concours d’attelage Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA