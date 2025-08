Concours de balais décorés Beaurières

Concours de balais décorés Beaurières dimanche 10 août 2025.

Concours de balais décorés

Beaurieres Beaurières Drôme

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-16

2025-08-10

Après deux années où nous avions décoré des chaises, nous nous mettons au balai!

Vous choisissez un balai , le décorez ou déguisez comme vous le voulez plus il est fou, mieux c’est!

Beaurieres Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 68 63 83 aide@amisdebeaurieres.fr

English :

After two years of decorating chairs, we’re getting into brooms!

You choose a broom, decorate it or dress it up as you like the crazier, the better!

German :

Nach zwei Jahren, in denen wir Stühle dekoriert haben, machen wir uns nun an die Besen!

Du suchst dir einen Besen aus, dekorierst oder verkleidest ihn, wie du willst je verrückter, desto besser!

Italiano :

Dopo due anni di decorazione di sedie, passiamo alle scope!

Scegliete una scopa, decoratela o vestitela a vostro piacimento: più folle è, meglio è!

Espanol :

Después de dos años decorando sillas, ¡nos ponemos con las escobas!

Elige una escoba, decórala o disfrázala como quieras, ¡cuanto más loca, mejor!

