Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie Chez Jeanne & Sauvage Limeuil

Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie Chez Jeanne & Sauvage Limeuil dimanche 26 octobre 2025.

Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

ANDRE, le teckel de la maison reçoit ses petits amis! Concours de beauté et de gentillesse. De nombreux lots à gagner. Venez avec votre animal de compagnie. Entrée Libre. Sur réservation.

ANDRE, le teckel de la maison reçoit ses petits amis pour un concours de beauté et de gentillesse !

Merci de vous présenter avec votre animal de compagnie dés 15H. Le public votera pour le plus beau (ou la plus belle), le plus gentil (ou la plus gentille)

Nombreux prix pour tous.

Entrée libre, places limitées, merci de réserver. .

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15

English : Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie

ANDRE, the dachshund of the house welcomes his little friends! Beauty and kindness contest. Lots of prizes to be won. Bring your pet. Admission free. Reservations required.

German : Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie

ANDRE, der Dackel des Hauses, empfängt seine kleinen Freunde! Wettbewerb um Schönheit und Freundlichkeit. Es gibt viele Preise zu gewinnen. Bringen Sie Ihr Haustier mit. Der Eintritt ist frei. Nur mit Reservierung.

Italiano :

ANDRE, il bassotto di casa, dà il benvenuto ai suoi piccoli amici! Concorso di bellezza e gentilezza. Tanti premi in palio. Vieni con il tuo animale domestico. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie

ANDRE, el perro salchicha de la casa, ¡da la bienvenida a sus amiguitos! Concurso de belleza y amabilidad. Muchos premios para ganar. Ven con tu mascota. Entrada gratuita. Reserva obligatoria.

L’événement Concours de beauté et de gentillesse de nos animaux de compagnie Limeuil a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère