Concours de Belote ♠️♥️♦️♣️

Rue Saint-Eloi Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

⚽ Ne manquez pas le concours de belote de l’US Crépy-en-Valois Football sur le thème de la galette des rois

De nombreux lots sont à gagner !

Rendez-vous vendredi 30 janvier 2026 à la salle Saint-Eloi pour passer un moment convivial.

Informations pratiques

Salle Saint-Eloi, 17 rue Saint-Eloi.

Ouverture des portes à 18h

Début des jeux à 20h.

8 € par joueur (16 € par équipe).

Inscription par SMS au 06 11 51 38 01 ou sur place.

Buvette et restauration sur place

⚽ Ne manquez pas le concours de belote de l’US Crépy-en-Valois Football sur le thème de la galette des rois

De nombreux lots sont à gagner !

Rendez-vous vendredi 30 janvier 2026 à la salle Saint-Eloi pour passer un moment convivial.

Informations pratiques

Salle Saint-Eloi, 17 rue Saint-Eloi.

Ouverture des portes à 18h

Début des jeux à 20h.

8 € par joueur (16 € par équipe).

Inscription par SMS au 06 11 51 38 01 ou sur place.

Buvette et restauration sur place .

Rue Saint-Eloi Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 11 51 38 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Don?t miss the US Crépy-en-Valois Football belote competition on the theme of the galette des rois ?

Lots of prizes to be won!

? See you on Friday January 30, 2026 at the Salle Saint-Eloi for a great time.

Practical information:

salle Saint-Eloi, 17 rue Saint-Eloi.

? Doors open at 6pm

? Games start at 8pm.

8 ? per player (16 ? per team).

? Registration by SMS to 06 11 51 38 01 or on site.

Refreshments and catering on site

L’événement Concours de Belote ♠️♥️♦️♣️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois