Concours de Belote ♠️♥️♦️♣️ Crépy-en-Valois

Rue Saint-Eloi Crépy-en-Valois Oise
⚽ Ne manquez pas le concours de belote de l’US Crépy-en-Valois Football sur le thème de la galette des rois
De nombreux lots sont à gagner !
Rendez-vous vendredi 30 janvier 2026 à la salle Saint-Eloi pour passer un moment convivial.
Informations pratiques
Salle Saint-Eloi, 17 rue Saint-Eloi.
Ouverture des portes à 18h
Début des jeux à 20h.
8 € par joueur (16 € par équipe).
Inscription par SMS au 06 11 51 38 01 ou sur place.
Buvette et restauration sur place
Rue Saint-Eloi Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 11 51 38 01
English :
? Don?t miss the US Crépy-en-Valois Football belote competition on the theme of the galette des rois ?
Lots of prizes to be won!
? See you on Friday January 30, 2026 at the Salle Saint-Eloi for a great time.
Practical information:
salle Saint-Eloi, 17 rue Saint-Eloi.
? Doors open at 6pm
? Games start at 8pm.
8 ? per player (16 ? per team).
? Registration by SMS to 06 11 51 38 01 or on site.
Refreshments and catering on site
