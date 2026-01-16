Concours de belote à Arsac Arsac

Concours de belote à Arsac

Avenue de Soubeyran Arsac Gironde

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Organisé par les amis du Sescas

14h30 Inscriptions

15h Début du concours

Engagement 9€ par personne

Buvette et petite restauration sur place .

Avenue de Soubeyran Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 37 85

