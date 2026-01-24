Concours de belote à Aubas Salle des fêtes Aubas
Concours de belote à Aubas Salle des fêtes Aubas vendredi 13 février 2026.
Concours de belote à Aubas
Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Concours de belote organisé par le handball club vallée Vézère.
De nombreux lots à gagner !
Buvette, crêpes
Tourin offert
Ouverture des portes à 20h.
Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 38 29
English : Concours de belote à Aubas
Belote competition organized by the Vézère valley handball club.
Lots of prizes to be won!
Refreshment bar, crêpes
Tourin offered
Doors open at 8pm.
