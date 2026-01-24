Concours de belote à Aubas Salle des fêtes Aubas

Concours de belote à Aubas Salle des fêtes Aubas vendredi 13 février 2026.

Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Concours de belote organisé par le handball club vallée Vézère.

De nombreux lots à gagner !
Buvette, crêpes
Tourin offert

Ouverture des portes à 20h.
Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 38 29 

English : Concours de belote à Aubas

Belote competition organized by the Vézère valley handball club.

Lots of prizes to be won!
Refreshment bar, crêpes
Tourin offered

Doors open at 8pm.

L’événement Concours de belote à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère