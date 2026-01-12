Concours de belote à Benayes Salle des fêtes Benayes
Concours de belote à Benayes
Salle des fêtes Le Bourg Benayes Corrèze
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif : 9 EUR
Début : 2026-02-07
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Benayes à la salle polyvalente.
4 parties de 10 tours.
Inscriptions à partir de 20h, 1er tour à 21h
1er prix 2 jambons, 2ème prix 2 apéritifs anisés, 3ème prix 2 épaules
Prix à chaque équipe, lot spécial équipe féminine
Bourriche au profit du Téléthon.
Buvette sur place. .
Salle des fêtes Le Bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 84 38 07 cdf.benayes@gmail.com
