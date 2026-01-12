Concours de belote à Benayes Salle des fêtes Benayes

Concours de belote à Benayes

Salle des fêtes Le Bourg Benayes Corrèze

2026-02-07

fin : 2026-02-07

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Benayes à la salle polyvalente.

4 parties de 10 tours.

Inscriptions à partir de 20h, 1er tour à 21h

1er prix 2 jambons, 2ème prix 2 apéritifs anisés, 3ème prix 2 épaules

Prix à chaque équipe, lot spécial équipe féminine

Bourriche au profit du Téléthon.

Buvette sur place. .

Salle des fêtes Le Bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 84 38 07 cdf.benayes@gmail.com

