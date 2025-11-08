Concours de Belote à Brasc Brasc
Concours de Belote à Brasc Brasc samedi 8 novembre 2025.
Brasc Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
20h30 à la salle des fêtes de Brasc organisée par l'association Brascaise de pêche pétanque belote et autres.
Brasc 12550 Aveyron Occitanie
L'événement Concours de Belote à Brasc Brasc a été mis à jour le 2025-10-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)