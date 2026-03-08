Concours de belote à Concèze Salle polyvalente Concèze

Concours de belote à Concèze

Salle polyvalente Le bourg Concèze Corrèze

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concours de belote organisé par le Foyer Rural de Concèze.

1 lot pour chaque participant, 1 lot pour la 1ère équipe féminine.

Cochon découpé, viandes diverses, saucissons…

Buvette et petite restauration sur place.

20 € par équipe, 3 parties de 16

2 € le ticket de tombola .

Salle polyvalente Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 27 82 44

