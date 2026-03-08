Concours de belote à Concèze Salle polyvalente Concèze
Concours de belote à Concèze Salle polyvalente Concèze samedi 21 mars 2026.
Salle polyvalente Le bourg Concèze Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-21
2026-03-21
Concours de belote organisé par le Foyer Rural de Concèze.
1 lot pour chaque participant, 1 lot pour la 1ère équipe féminine.
Cochon découpé, viandes diverses, saucissons…
Buvette et petite restauration sur place.
20 € par équipe, 3 parties de 16
2 € le ticket de tombola .
Salle polyvalente Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 27 82 44
