Concours de Belote à Gy

Gymnase Gy Haute-Saône

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Les passionnés de cartes sont invités à participer à un concours de belote organisé par le HBC des Monts de Gy, qui se tiendra au gymnase de Gy. Les parties débuteront à 20h30 avec 1 lot par joueur.Une tombola sera également proposée au cours de la soirée.Les inscriptions pourront se faire directement sur place le soir de l’événement ou à l’avance par réservation. Une buvette ainsi qu’un espace de restauration seront disponibles sur place. .

Gymnase Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 11 38 88

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English : Concours de Belote à Gy

L’événement Concours de Belote à Gy Gy a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY