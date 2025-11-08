Concours de belote à Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch
Concours de belote à Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote à Ids Saint Roch
Ids-Saint-Roch Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
un après midi de jeux
Venez passer un moment convivial et tenter votre chance lors de notre concours de belote.
De nombreux lots sont à gagner, et une buvette ainsi qu’une petite restauration seront sur place.
Formez votre équipe et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur !
Inscriptions à partir de 13h30. Réservation 02.48.56.25.67 10 .
Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 25 67
