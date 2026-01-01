Concours de belote à Ids Saint Roch

Ids-Saint-Roch Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

un après midi de jeux

Venez passer un moment convivial et tenter votre chance lors de notre concours de belote.

De nombreux lots sont à gagner, et une buvette ainsi qu’une petite restauration seront sur place.

Formez votre équipe et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur !

Inscriptions sur place à partir de 13h30. Réservation 06.70.41.08.61 10 .

Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 14 08 61

English :

an afternoon of games

