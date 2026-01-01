Concours de belote à Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch
un après midi de jeux
Venez passer un moment convivial et tenter votre chance lors de notre concours de belote.
De nombreux lots sont à gagner, et une buvette ainsi qu’une petite restauration seront sur place.
Formez votre équipe et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur !
Inscriptions sur place à partir de 13h30. Réservation 06.70.41.08.61 10 .
Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 14 08 61
