Concours de belote à Javerdat Maison des associations Javerdat

Concours de belote à Javerdat

Maison des associations 8 Rue de l’École Javerdat Haute-Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Comité des fêtes de Javerdat vous invite à son rendez-vous annuel le traditionnel concours de belote ! Que vous soyez un pro de la coinche ou un amateur de bonnes cartes, venez taper le carton dans une ambiance chaleureuse et ultra-animée.

Ici, on vient pour le trophée, mais surtout pour le plaisir de se retrouver ! Entre deux plis, profitez de la buvette pour vous rafraîchir et du coin snacking pour combler les petites faims.

Les inscriptions se font sur place à 19h30 et le début du jeu est à 20h. .

Maison des associations 8 Rue de l’École Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 38 29 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote à Javerdat

L’événement Concours de belote à Javerdat Javerdat a été mis à jour le 2026-03-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin