Concours de belote à la Ferme de la Violette Ferme de la Violette Argences en Aubrac

Ferme de la Violette Alpuech Argences en Aubrac Aveyron
Début : Vendredi 2025-11-21
2025-11-21
Concours de belote organisé au profit de l’APE de Lacalm à la Ferme de la Violette.
Ferme de la Violette Alpuech Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 85 84 64 34
English :
Belote competition organized in aid of the Lacalm APE at the Ferme de la Violette.
German :
Belote-Wettbewerb, der zugunsten der EV von Lacalm in der Ferme de la Violette organisiert wird.
Italiano :
Concorso di belote organizzato a favore dell’APE Lacalm presso la Ferme de la Violette.
Espanol :
Concurso de belote organizado en beneficio del APE Lacalm en la Ferme de la Violette.
