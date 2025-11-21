Concours de belote à la Ferme de la Violette Ferme de la Violette Argences en Aubrac

Concours de belote à la Ferme de la Violette

Ferme de la Violette Alpuech Argences en Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Concours de belote organisé au profit de l’APE de Lacalm à la Ferme de la Violette.

Ferme de la Violette Alpuech Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 85 84 64 34

English :

Belote competition organized in aid of the Lacalm APE at the Ferme de la Violette.

German :

Belote-Wettbewerb, der zugunsten der EV von Lacalm in der Ferme de la Violette organisiert wird.

Italiano :

Concorso di belote organizzato a favore dell’APE Lacalm presso la Ferme de la Violette.

Espanol :

Concurso de belote organizado en beneficio del APE Lacalm en la Ferme de la Violette.

