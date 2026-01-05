Concours de belote à la Ferme de la Violette Ferme de la Violette Argences en Aubrac
Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Concours de belote organisé au profit de l’APE de Lacalm à la Ferme de la Violette.
Ferme de la Violette Alpuech Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 85 84 64 34
English :
Belote competition organized in aid of the Lacalm APE at the Ferme de la Violette.
