CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE salle de l’Ormeau La Marne

CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE salle de l’Ormeau La Marne dimanche 8 février 2026.

CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE

salle de l’Ormeau Rue des Sports La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

De nombreux lots à gagner !
Inscription sur place

Tarif: 11euros personne   .

salle de l’Ormeau Rue des Sports La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   secretariatcdf1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many prizes to be won!

L’événement CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE La Marne a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Sud Retz Atlantique