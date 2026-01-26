CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE salle de l’Ormeau La Marne
CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE salle de l’Ormeau La Marne dimanche 8 février 2026.
salle de l’Ormeau Rue des Sports La Marne Loire-Atlantique
Début : 2026-02-08 13:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
De nombreux lots à gagner !
Inscription sur place
Tarif: 11euros personne .
English :
Many prizes to be won!
