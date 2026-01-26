CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE salle de l’Ormeau La Marne

CONCOURS DE BELOTE à LA MARNE

salle de l’Ormeau Rue des Sports La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2026-02-08 13:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

De nombreux lots à gagner !

Inscription sur place

Tarif: 11euros personne .

English :

Many prizes to be won!

