CONCOURS DE BELOTE (à la mêlée) Rue Saint Hubert Nanton

Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-13 14:30:00
fin : 2025-10-13
2025-10-13
Le lundi 13 Octobre au foyer rural de Nanton organisé par le Société de Chasse de Nanton, inscription 10€, début des parties 14h30. De nombreux lots sont à gagner (caissettes de boeuf, poulets, terrines de gibier…) .
Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 23 29 mairie-nanton@wanadoo.fr
