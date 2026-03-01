Concours de belote à la mêlée Local du LDG Roscanvel

Concours de belote à la mêlée

Local du LDG 9 Route de Pont-Scorff Roscanvel Finistère

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:30:00

2026-03-13

Concours de belote à la mêlée organisé par l’association Loisirs et Détente des Glacis à Roscanvel.

Inscription sur place dans les locaux de l’association située 9 route de Pont Scorff à Roscanvel.

Dès 20h, tarif 5 euros par joueur. .

Local du LDG 9 Route de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16

