Concours de belote à la mêlée Local du LDG Roscanvel

Local du LDG 9 Route de Pont-Scorff Roscanvel Finistère
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 23:30:00
2026-03-13
Concours de belote à la mêlée organisé par l’association Loisirs et Détente des Glacis à Roscanvel.
Inscription sur place dans les locaux de l’association située 9 route de Pont Scorff à Roscanvel.
Dès 20h, tarif 5 euros par joueur. .
Local du LDG 9 Route de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16
