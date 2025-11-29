Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote à la vache salle du mille club Trambly

Concours de belote à la vache salle du mille club Trambly samedi 29 novembre 2025.

Concours de belote à la vache

salle du mille club Salle du Mille Club Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Concours de belote à la vache . A partir de 13h30 pour les inscriptions, début du concours 14h.   .

salle du mille club Salle du Mille Club Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 05 10 70  andreforest71@orange.fr

English : Concours de belote à la vache

German : Concours de belote à la vache

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de belote à la vache Trambly a été mis à jour le 2025-11-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III