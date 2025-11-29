Concours de belote à la vache salle du mille club Trambly
Concours de belote à la vache salle du mille club Trambly samedi 29 novembre 2025.
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Concours de belote à la vache . A partir de 13h30 pour les inscriptions, début du concours 14h. .
salle du mille club Salle du Mille Club Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 05 10 70 andreforest71@orange.fr
