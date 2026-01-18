Concours de belote à Lioujas Salle d’animation les Epis de Lioujas La Loubière

Concours de belote à Lioujas

Salle d’animation les Epis de Lioujas Lioujas La Loubière Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27 2026-02-24 2026-03-31 2026-04-28 2026-05-26 2026-06-30

Organisé par le Tennis Club de Lioujas

Challenge sur 7 concours

1500€ de dotation par concours

50% des équipes récompensées

Inscriptions sur place dès 20h15

Début des parties 21h (aucune inscription ne sera acceptée après 21h) .

Salle d’animation les Epis de Lioujas Lioujas La Loubière 12740 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 92 84 mairie-laloubiere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Tennis Club of Lioujas

L’événement Concours de belote à Lioujas La Loubière a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)