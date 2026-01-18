Concours de belote à Lioujas Salle d’animation les Epis de Lioujas La Loubière
Concours de belote à Lioujas Salle d'animation les Epis de Lioujas La Loubière mardi 27 janvier 2026.
Concours de belote à Lioujas
Salle d’animation les Epis de Lioujas Lioujas La Loubière Aveyron
Début : Mardi 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27 2026-02-24 2026-03-31 2026-04-28 2026-05-26 2026-06-30
Organisé par le Tennis Club de Lioujas
Challenge sur 7 concours
1500€ de dotation par concours
50% des équipes récompensées
Inscriptions sur place dès 20h15
Début des parties 21h (aucune inscription ne sera acceptée après 21h) .
Salle d’animation les Epis de Lioujas Lioujas La Loubière 12740 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 92 84 mairie-laloubiere@wanadoo.fr
English :
Organized by the Tennis Club of Lioujas
