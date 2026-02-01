Concours de belote à Morlac Morlac
Concours de belote à Morlac Morlac samedi 21 février 2026.
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Morlac se met à l’heure des cartes!
Les pêcheurs vous invitent à participer à un après-midi de compétition conviviale autour de la belote. .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50
English :
Morlac goes card time!
