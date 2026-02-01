Concours de belote à Morlac

Morlac Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Morlac se met à l’heure des cartes!

Les pêcheurs vous invitent à participer à un après-midi de compétition conviviale autour de la belote. .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Morlac goes card time!

L’événement Concours de belote à Morlac Morlac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT