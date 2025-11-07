Concours de belote à Nuces Valady

Concours de belote à Nuces Valady vendredi 7 novembre 2025.

Concours de belote à Nuces

Nuces Valady Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Concours de belote à la salle pour tous de Nuces.1 fois par mois de novembre à mars. Challenge sur les 5 dates.

Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie

English :

Belote competition at the salle pour tous in Nuces.1 time a month from November to March. Challenge on all 5 dates.

German :

Belote-Wettbewerb im Salle pour tous in Nuces.1 Mal pro Monat von November bis März. Challenge an allen 5 Terminen.

Italiano :

Concorso Belote presso la Salle pour Tous di Nuces, una volta al mese da novembre a marzo. Sfida in 5 date.

Espanol :

Concurso de belote en la Salle pour Tous de Nuces. Una vez al mes de noviembre a marzo. Desafío en 5 fechas.

L’événement Concours de belote à Nuces Valady a été mis à jour le 2025-10-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)