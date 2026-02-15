Concours de Belote à Saint-Gelais Saint-Gelais
201 Rue du Prieuré Saint-Gelais Deux-Sèvres
Début : 2026-02-28
Concours de Belote samedi 28 février 2026, ouvert à tous, sans inscription, un lot par participant, premier lot un jambon ouverture des portes à 13 H début du concours à 14 h Salle Agrippa d’Aubigné Saint Gelais.
7€ par participant. .
201 Rue du Prieuré Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 95 14 partagelais@gmail.com
