Concours de belote à Saint Geniès Saint-Geniès
Concours de belote à Saint Geniès Saint-Geniès samedi 28 mars 2026.
Concours de belote à Saint Geniès
Salle des fêtes Saint-Geniès Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Saint-Roch organise un concours de belote à la salle Abbé Robert Delprat à Saint-Geniès. La soirée se déroule dans une ambiance conviviale avec de nombreux lots à gagner, dont des jambons, des canards gras et des paniers garnis. Un lot offert à chaque participant et tourrain servi
L’association Saint-Roch organise un concours de belote à la salle Abbé Robert Delprat à Saint-Geniès. La soirée se déroule dans une ambiance conviviale avec de nombreux lots à gagner, dont des jambons, des canards gras et des paniers garnis. Un lot est offert à chaque participant et un tourrain sera proposé en fin de soirée.
Tarifs 20 € par équipe ou 10 € par personne. Possibilité de constituer son équipe sur place.
Réservation conseillée 06 89 76 95 79. .
Salle des fêtes Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 95 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote à Saint Geniès
The Saint-Roch association is organizing a belote competition at the Salle Abbé Robert Delprat in Saint-Geniès. The evening takes place in a convivial atmosphere, with many prizes to be won, including hams, fattened ducks and baskets. A prize is offered to each participant and tourrain served
L’événement Concours de belote à Saint Geniès Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-03-07 par OT du pays de Fénelon