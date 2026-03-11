Concours de belote à Saint Geniès Saint-Geniès

Concours de belote à Saint Geniès

L’association Saint-Roch organise un concours de belote à la salle Abbé Robert Delprat à Saint-Geniès. La soirée se déroule dans une ambiance conviviale avec de nombreux lots à gagner, dont des jambons, des canards gras et des paniers garnis. Un lot offert à chaque participant et tourrain servi

Tarifs 20 € par équipe ou 10 € par personne. Possibilité de constituer son équipe sur place.

Réservation conseillée 06 89 76 95 79. .

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 95 79

English : Concours de belote à Saint Geniès

The Saint-Roch association is organizing a belote competition at the Salle Abbé Robert Delprat in Saint-Geniès. The evening takes place in a convivial atmosphere, with many prizes to be won, including hams, fattened ducks and baskets. A prize is offered to each participant and tourrain served

