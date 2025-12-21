Concours de belote à Saint Maur, Saint-Maur
Concours de belote à Saint Maur, Saint-Maur dimanche 11 janvier 2026.
Concours de belote à Saint Maur
Saint-Maur Cher
Début : 2026-01-11 14:30:00
Amateurs de cartes et de bonne humeur, venez tester votre talent lors de notre concours de belote !
Convivialité, esprit d’équipe et plaisir du jeu seront au rendez-vous.
De nombreux lots à gagner et une ambiance chaleureuse garantie.
Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour un moment de partage autour des cartes ! .
Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 71 14 29
English :
Lovers of cards and good humour, come and test your talent at our belote competition!
