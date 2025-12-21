Concours de belote à Saint Maur

Saint-Maur Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Amateurs de cartes et de bonne humeur, venez tester votre talent lors de notre concours de belote !

Convivialité, esprit d’équipe et plaisir du jeu seront au rendez-vous.

De nombreux lots à gagner et une ambiance chaleureuse garantie.

Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour un moment de partage autour des cartes ! .

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 71 14 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lovers of cards and good humour, come and test your talent at our belote competition!

L’événement Concours de belote à Saint Maur Saint-Maur a été mis à jour le 2025-12-21 par OT CHATEAUMEILLANT