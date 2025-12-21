Concours de belote à Saint Maur, Saint-Maur

Concours de belote à Saint Maur, Saint-Maur dimanche 11 janvier 2026.

Saint-Maur Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Amateurs de cartes et de bonne humeur, venez tester votre talent lors de notre concours de belote !
Convivialité, esprit d’équipe et plaisir du jeu seront au rendez-vous.
De nombreux lots à gagner et une ambiance chaleureuse garantie.
Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour un moment de partage autour des cartes !   .

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 71 14 29 

English :

Lovers of cards and good humour, come and test your talent at our belote competition!

