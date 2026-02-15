Concours de Belote à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

Concours de Belote à Saint-Symphorien

Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concours de Belote Comité des Fêtes de St‑Symphorien

16€ la doublette

(Le prix de la gloire… et d’un paquet de cartes neuves si vous perdez les vôtres)

1 lot par participant

Oui, même si vous finissez derniers. On est sympas, pas rancuniers.

Buvette sur place

Parce qu’une belote sans buvette, c’est comme un atout sans valet ça manque de saveur.

Venez jouer, couper, rigoler, et peut‑être même gagner.

Ou au moins repartir avec un lot et une bonne anecdote. .

Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 11 08

