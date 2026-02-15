Concours de Belote à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Concours de Belote à Saint-Symphorien Saint-Symphorien samedi 21 février 2026.
Concours de Belote à Saint-Symphorien
Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concours de Belote Comité des Fêtes de St‑Symphorien
16€ la doublette
(Le prix de la gloire… et d’un paquet de cartes neuves si vous perdez les vôtres)
1 lot par participant
Oui, même si vous finissez derniers. On est sympas, pas rancuniers.
Buvette sur place
Parce qu’une belote sans buvette, c’est comme un atout sans valet ça manque de saveur.
Venez jouer, couper, rigoler, et peut‑être même gagner.
Ou au moins repartir avec un lot et une bonne anecdote. .
Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 11 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Belote à Saint-Symphorien
L’événement Concours de Belote à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Niort Marais Poitevin