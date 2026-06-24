Concours de Belote à Saint Trojan les Bains Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains
samedi 10 octobre 2026 · Salle du Galion · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Concours de Belote à Saint Trojan les Bains
Salle du Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Concours de belote organisé par l’association d’animation du port de Saint-Trojan les Bains samedi 10 octobre 2026 dès 14h30. Inscriptions par binômes obligatoire.
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Salle du Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 93 61 94 aapst17@yahoo.com
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English : Belote competition at Saint Trojan les Bains
Belote tournament organized by the Saint-Trojan-les-Bains Harbor Recreation Association on Saturday, October 10, 2026, starting at 2:30 p.m. Registration by pairs is required.
L’événement Concours de Belote à Saint Trojan les Bains Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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