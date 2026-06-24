Concours de Belote à Saint Trojan les Bains Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Concours de Belote à Saint Trojan les Bains

Salle du Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Concours de belote organisé par l’association d’animation du port de Saint-Trojan les Bains samedi 10 octobre 2026 dès 14h30. Inscriptions par binômes obligatoire.

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Salle du Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 93 61 94 aapst17@yahoo.com

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English : Belote competition at Saint Trojan les Bains

Belote tournament organized by the Saint-Trojan-les-Bains Harbor Recreation Association on Saturday, October 10, 2026, starting at 2:30 p.m. Registration by pairs is required.

L’événement Concours de Belote à Saint Trojan les Bains Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes