Concours de belote Ancienne salle des fêtes Aignan vendredi 23 janvier 2026.
Concours de belote
Ancienne salle des fêtes AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Chers amateurs de cartes et passionnés de compétition, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la convivialité le concours de belote est de retour avec le challenge de l’U.S.A sur 3 concours !
Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.
En 4 parties, récompense à tous les participants.
Buvette et petits gâteaux sur place.
Ancienne salle des fêtes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 20 28 usaignanaise32@gmail.com
English :
Dear card lovers and competition enthusiasts, get ready for an evening of strategy and conviviality: the belote competition is back with the U.S.A challenge over 3 competitions!
The evening will be an opportunity to share moments of pleasure and camaraderie with other belote enthusiasts.
All participants will be rewarded in 4 games.
Refreshments and cakes available.
