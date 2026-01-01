Concours de belote

Ancienne salle des fêtes AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Chers amateurs de cartes et passionnés de compétition, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la convivialité le concours de belote est de retour avec le challenge de l’U.S.A sur 3 concours !

Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.

En 4 parties, récompense à tous les participants.

Buvette et petits gâteaux sur place.

Ancienne salle des fêtes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 20 28 usaignanaise32@gmail.com

English :

Dear card lovers and competition enthusiasts, get ready for an evening of strategy and conviviality: the belote competition is back with the U.S.A challenge over 3 competitions!

The evening will be an opportunity to share moments of pleasure and camaraderie with other belote enthusiasts.

All participants will be rewarded in 4 games.

Refreshments and cakes available.

