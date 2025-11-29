Concours de belote Mairie Ainay-le-Château

Concours de belote Mairie Ainay-le-Château samedi 29 novembre 2025.

Concours de belote

Mairie Fanfare l’Indépendante Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La célèbre Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organise un concours de belote ouvert à tous à la salle des fêtes le samedi 29 novembre. Venez nombreux tenter votre chance !

.

Mairie Fanfare l’Indépendante Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr

English :

The famous Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château is organizing a belote competition open to all at the Salle des Fêtes on Saturday November 29. Come and try your luck!

German :

Die berühmte Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organisiert am Samstag, den 29. November einen Belote-Wettbewerb im Festsaal, der für alle offen ist. Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

La famosa Fanfara l’Indépendante d’Ainay le Château organizza un concorso di belote aperto a tutti presso la Salle des Fêtes sabato 29 novembre. Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

La famosa Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organiza un concurso de belote abierto a todos en la Salle des Fêtes el sábado 29 de noviembre. ¡Venga a probar suerte!

L’événement Concours de belote Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-08-21 par Montluçon Tourisme