Concours de belote Mairie Ainay-le-Château

La célèbre Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organise un concours de belote ouvert à tous à la salle des fêtes le samedi 29 novembre. Venez nombreux tenter votre chance !
Mairie Fanfare l’Indépendante Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr
English :
The famous Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château is organizing a belote competition open to all at the Salle des Fêtes on Saturday November 29. Come and try your luck!
German :
Die berühmte Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organisiert am Samstag, den 29. November einen Belote-Wettbewerb im Festsaal, der für alle offen ist. Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück!
Italiano :
La famosa Fanfara l’Indépendante d’Ainay le Château organizza un concorso di belote aperto a tutti presso la Salle des Fêtes sabato 29 novembre. Venite a tentare la fortuna!
Espanol :
La famosa Fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château organiza un concurso de belote abierto a todos en la Salle des Fêtes el sábado 29 de noviembre. ¡Venga a probar suerte!
