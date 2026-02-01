CONCOURS DE BELOTE

Salle des fêtes Allenc Lozère

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Les jeunes d’Allenc organise un concours de belote samedi 27 février à 20h30, salle des fêtes d’Allenc. Nombreux lots, tous les participants seront primés.

Entrée 14€ par équipe. Buvette sur place.

On vous attend nombreux pour partager un moment convivial, tous ensemble !

Salle des fêtes Allenc 48190 Lozère Occitanie jeunesdallenc@gmail.com

English :

The young people of Allenc are organizing a belote competition on Saturday February 27 at 8:30pm, in the Allenc village hall. Lots of prizes for all participants.

Entry 14? per team. Refreshments on site.

We look forward to seeing you there to share a convivial moment together!

L’événement CONCOURS DE BELOTE Allenc a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT Mont Lozere