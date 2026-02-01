CONCOURS DE BELOTE Allenc
CONCOURS DE BELOTE Allenc vendredi 27 février 2026.
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes Allenc Lozère
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Les jeunes d’Allenc organise un concours de belote samedi 27 février à 20h30, salle des fêtes d’Allenc. Nombreux lots, tous les participants seront primés.
Entrée 14€ par équipe. Buvette sur place.
On vous attend nombreux pour partager un moment convivial, tous ensemble !
Salle des fêtes Allenc 48190 Lozère Occitanie jeunesdallenc@gmail.com
English :
The young people of Allenc are organizing a belote competition on Saturday February 27 at 8:30pm, in the Allenc village hall. Lots of prizes for all participants.
Entry 14? per team. Refreshments on site.
We look forward to seeing you there to share a convivial moment together!
