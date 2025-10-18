Concours de belote Alleyrat

Concours de belote Alleyrat samedi 18 octobre 2025.

Concours de belote

Lieu-dit Le Bourg Alleyrat Corrèze

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Comité des Fêtes d’Alleyrat organise un concours de belote avec de nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place .

Lieu-dit Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 51 91 28 cfalleyrat19200@gmail.com

English : Concours de belote

German : Concours de belote

Italiano :

Espanol : Concours de belote

L’événement Concours de belote Alleyrat a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze