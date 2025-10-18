Concours de belote Alleyrat
Concours de belote Alleyrat samedi 18 octobre 2025.
Lieu-dit Le Bourg Alleyrat Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-10-18
Le Comité des Fêtes d’Alleyrat organise un concours de belote avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place .
Lieu-dit Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 51 91 28 cfalleyrat19200@gmail.com
