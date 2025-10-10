Concours de belote Amance

Concours de belote Amance vendredi 10 octobre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes (Grande rue) Amance Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Amance vous invite à son concours de belote !

Participez et tentez de triompher face à vos adversaires 12 .

Salle des fêtes (Grande rue) Amance 10140 Aube Grand Est +33 7 69 46 70 78

