Concours de belote Amance
Concours de belote Amance vendredi 10 octobre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes (Grande rue) Amance Aube
Tarif : – – Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10 14:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Amance vous invite à son concours de belote !
Participez et tentez de triompher face à vos adversaires 12 .
Salle des fêtes (Grande rue) Amance 10140 Aube Grand Est +33 7 69 46 70 78
L’événement Concours de belote Amance a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne