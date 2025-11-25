Concours de Belote amateur Lédergues
Concours de Belote amateur Lédergues vendredi 12 décembre 2025.
Concours de Belote amateur
Lédergues Aveyron
Tarif :
Date :
Début : Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez tenter votre chance, partager une belle soirée !
Amateurs et amatrices de belote, sortez vos cartes !
Nous vous donnons rendez-vous à la salle de Lentin le 12 décembre à 20h30 pour un concours placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de jouer.
Ce concours est organisé par le Foyer Socio-Culturel de Lentin.
Participation 10 € par personne. .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
English :
Come and try your luck, and share a wonderful evening!
German :
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück, teilen Sie einen schönen Abend!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e godetevi una grande serata!
Espanol :
¡Ven a probar suerte y disfruta de una gran velada!
L’événement Concours de Belote amateur Lédergues a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)