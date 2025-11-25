Concours de Belote amateur

Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez tenter votre chance, partager une belle soirée !

Amateurs et amatrices de belote, sortez vos cartes !

Nous vous donnons rendez-vous à la salle de Lentin le 12 décembre à 20h30 pour un concours placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de jouer.

Ce concours est organisé par le Foyer Socio-Culturel de Lentin.

Participation 10 € par personne. .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

English :

Come and try your luck, and share a wonderful evening!

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück, teilen Sie einen schönen Abend!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e godetevi una grande serata!

Espanol :

¡Ven a probar suerte y disfruta de una gran velada!

L’événement Concours de Belote amateur Lédergues a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)