Concours de belote Salle des fêtes d’Ambazac Ambazac

Salle des fêtes d’Ambazac 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Retrouvez nous lors de notre traditionnel concours de belote pour passer une bonne soirée autour du célèbre jeu de carte. Un lot pour chaque participant ! Tombola. .
Salle des fêtes d’Ambazac 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 37 82 22 509527@lfna.fr
