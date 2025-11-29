Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote Salle des fêtes d’Ambazac Ambazac samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes d’Ambazac 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne

Retrouvez nous lors de notre traditionnel concours de belote pour passer une bonne soirée autour du célèbre jeu de carte. Un lot pour chaque participant ! Tombola.   .

Salle des fêtes d’Ambazac 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 37 82 22  509527@lfna.fr

