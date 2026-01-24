Concours de Belote Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle
Concours de Belote Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle vendredi 6 février 2026.
Concours de Belote Amitiés d’Automne
Salle de la Pailleuse Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Venez nombreux à 14h à la salle de la Pailleuse !
Venez nombreux à 14h à la salle de la Pailleuse ! .
Salle de la Pailleuse Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 32 83 40 amitiesdautomne@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Belote Amitiés d’Automne
Come and join us at 2pm in the Salle de la Pailleuse!
L’événement Concours de Belote Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Morcenx