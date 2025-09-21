Concours de belote Arsac

Concours de belote Arsac dimanche 21 septembre 2025.

Concours de belote

Salle de Soubeyran Arsac Gironde

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Concours de belote organisé par les amis du Sescas

14h30 Inscriptions

15h Début du concours

Engagement 9€ / personne

Pâtisseries, boissons, etc. .

Salle de Soubeyran Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 37 85

