Concours de belote Arsac
Concours de belote Arsac dimanche 21 septembre 2025.
Concours de belote
Salle de Soubeyran Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Concours de belote organisé par les amis du Sescas
14h30 Inscriptions
15h Début du concours
Engagement 9€ / personne
Pâtisseries, boissons, etc. .
Salle de Soubeyran Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 37 85
English : Concours de belote
German : Concours de belote
Italiano :
Espanol : Concours de belote
L’événement Concours de belote Arsac a été mis à jour le 2025-09-10 par Margaux Médoc Tourisme