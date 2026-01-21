Concours de belote Amicale laïque Artix
Concours de belote Amicale laïque Artix vendredi 23 janvier 2026.
Concours de belote
Amicale laïque 280 avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
.
Amicale laïque 280 avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 84 44 58 nico6423@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Artix a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Coeur de Béarn