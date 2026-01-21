Concours de belote Amicale laïque Artix

Concours de belote Amicale laïque Artix vendredi 23 janvier 2026.

Amicale laïque 280 avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Amicale laïque 280 avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 84 44 58  nico6423@hotmail.fr

