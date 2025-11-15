Concours de belote Rue Pierre Larrieu Arzacq-Arraziguet

Concours de belote

Rue Pierre Larrieu Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-15

2025-11-15

Buvette, boissons froides et chaudes, viennoiseries sur place. Nombreux lots à gagner. Au profit du Téléthon. Ouvert à tous. .

Rue Pierre Larrieu Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 54 72

