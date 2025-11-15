Concours de belote Rue Pierre Larrieu Arzacq-Arraziguet
Rue Pierre Larrieu Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Buvette, boissons froides et chaudes, viennoiseries sur place. Nombreux lots à gagner. Au profit du Téléthon. Ouvert à tous. .
Rue Pierre Larrieu Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 54 72
