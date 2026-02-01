Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn

Concours de belote au Casino

Hôtel du Parc 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

L’association les cartes salisiennes organise son traditionnel concours de belote chaque semaine à la salle Chinanou (inscription sur place). Qu’on se le dise c’est ouvert à tous, débutant ou confirmé ! Ambiance conviviale assurée !

A noter tous les participants seront récompensés. Vous êtes donc certain de repartir avec un petit quelque chose ventrèches, rôtis, poulets, fromage de brebis, filets garnis, bons d’achats de 5€… .

Hôtel du Parc 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 60 00 06 lescartessalisiennes@gmail.com

