Concours de belote au Grominet Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Concours de belote à l’auberge du Grominet samedi 18 octobre 2025 à 14h00.

Sur inscription 10€/personne, à partir de 13h30. Lot pours les finalistes

Restauration à partir de 19h.

Réservation conseillée .

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42

