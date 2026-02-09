Concours de belote au Grominet Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

Concours de belote au Grominet

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Concours de belote à l’auberge du Grominet samedi 7 mars 2026 à 14h00.

Sur inscription 10€/personne, à partir de 13h30. Lot pour les finalistes

Soupe à l’oignon à partir de 19h.

Réservation conseillée .

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote au Grominet

L’événement Concours de belote au Grominet La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX