Concours de belote au Grominet Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief samedi 7 mars 2026.
Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Concours de belote à l’auberge du Grominet samedi 7 mars 2026 à 14h00.
Sur inscription 10€/personne, à partir de 13h30. Lot pour les finalistes
Soupe à l’oignon à partir de 19h.
Réservation conseillée .
Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42
