Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer Nanthiat
Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer Nanthiat dimanche 15 février 2026.
Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer
Salle des Fêtes Nanthiat Dordogne
Tarif :
Date :
2026-02-15
2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
3 tours de 12 parties un lot a chaque joueur
buvette crêpes chaudes, soupe offerte en fin de concours bourriche
Salle des Fêtes Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 13 46
English : Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer
For the benefit of the league against cancer
