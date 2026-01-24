Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer Nanthiat

Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer

Salle des Fêtes Nanthiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

3 tours de 12 parties un lot a chaque joueur

buvette crêpes chaudes, soupe offerte en fin de concours bourriche

Salle des Fêtes Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 13 46

English : Concours de belote au profit de la Ligue contre le cancer

For the benefit of the league against cancer

