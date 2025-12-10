Concours de belote au profit du Téléthon Salle socio-culturelle (grande) Le Tallud

Concours de belote au profit du Téléthon

Salle socio-culturelle (grande) Avenue de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 0.8 – 0.8 – EUR

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Manifestation ouverte à toutes et tous.

– Concours de Belote et table de Manille

– Table de Jeux de Skyjo.

Un lot à chaque participant. .

Salle socio-culturelle (grande) Avenue de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 10 95

