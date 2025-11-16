Concours de Belote au profit du téléthon Salle Polyvalente Rougnat

Concours de Belote au profit du téléthon

Salle Polyvalente Bourg Rougnat Creuse

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

CONCOURS BELOTE — organisé par les amis du patrimoine de Rougnat au profit du téléthon

1er LOT Bon d’achat 50€

Filet garnis à chaque participant

16€/équipe

Tombola, buffet et buvette .

Salle Polyvalente Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 05

English : Concours de Belote au profit du téléthon

German : Concours de Belote au profit du téléthon

Italiano :

Espanol : Concours de Belote au profit du téléthon

L’événement Concours de Belote au profit du téléthon Rougnat a été mis à jour le 2025-11-06 par Marche et Combraille en Aquitaine