Concours de Belote au profit du téléthon Salle Polyvalente Rougnat

Salle Polyvalente Bourg Rougnat Creuse
16€
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
CONCOURS BELOTE — organisé par les amis du patrimoine de Rougnat au profit du téléthon
1er LOT Bon d’achat 50€
Filet garnis à chaque participant
16€/équipe
Tombola, buffet et buvette .
Salle Polyvalente Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 05
