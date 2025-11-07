Concours de belote Salle des fêtes Aubas
Concours de belote Salle des fêtes Aubas vendredi 7 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Concours de belote. Buvette et petite restauration sur place. De nombreux lots à gagner.
Participez au concours de belote organisé par l’Amicale Laïque de Aubas.
De nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40
English : Concours de belote
Belote competition. Refreshments and snacks on site. Many prizes to be won.
German : Concours de belote
Wettbewerb im Belote-Spiel. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Zahlreiche Lose zu gewinnen.
Italiano :
Gara di belote. Rinfreschi e spuntini sul posto. Numerosi premi in palio.
Espanol : Concours de belote
Concurso de belote. Refrescos y tentempiés in situ. Muchos premios.
L’événement Concours de belote Aubas a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère