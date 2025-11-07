Concours de belote Salle des fêtes Aubas

Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Concours de belote. Buvette et petite restauration sur place. De nombreux lots à gagner.

Participez au concours de belote organisé par l’Amicale Laïque de Aubas.

De nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40

English : Concours de belote

Belote competition. Refreshments and snacks on site. Many prizes to be won.

German : Concours de belote

Wettbewerb im Belote-Spiel. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Zahlreiche Lose zu gewinnen.

Italiano :

Gara di belote. Rinfreschi e spuntini sul posto. Numerosi premi in palio.

Espanol : Concours de belote

Concurso de belote. Refrescos y tentempiés in situ. Muchos premios.

