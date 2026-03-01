Concours de belote Salle des fêtes Aubres

Concours de belote

Salle des fêtes 980 Route de Gap Aubres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

De nombreux prix à gagner colis de viande, paniers garnis… préparés par le coccimarket de Sainte Jalle

Un lot pour chaque participant

Buvette et grignotage

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Salle des fêtes 980 Route de Gap Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 66 63 47 cfaubres@gmail.com

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English :

Lots of prizes to be won: meat parcels, gift baskets… prepared by the Sainte Jalle coccimarket

A prize for each participant

Refreshments and nibbles

L’événement Concours de belote Aubres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale