Concours de belote Salle des fêtes Aubres
Concours de belote Salle des fêtes Aubres vendredi 27 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 980 Route de Gap Aubres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
De nombreux prix à gagner colis de viande, paniers garnis… préparés par le coccimarket de Sainte Jalle
Un lot pour chaque participant
Buvette et grignotage
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Salle des fêtes 980 Route de Gap Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 66 63 47 cfaubres@gmail.com
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English :
Lots of prizes to be won: meat parcels, gift baskets… prepared by the Sainte Jalle coccimarket
A prize for each participant
Refreshments and nibbles
L’événement Concours de belote Aubres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale