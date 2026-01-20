Concours de belote Salle des fêtes Aunac-sur-Charente
Concours de belote Salle des fêtes Aunac-sur-Charente dimanche 8 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Rue de la mairie Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
.
Salle des fêtes Rue de la mairie Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 13 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente